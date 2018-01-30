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Mehmetçik, YPG'li teröristleri dünyaya rezil etti

Afrin'e yürüyüşünü sürdüren Mehmetçik, bugün yaptığı bir hareketle teröristleri dünyaya rezil etti.

30 Ocak 2018 Salı 19:26

Türk askerleri kartondan yapılmış maket bir tankı yüksek bir noktaya yerleştirip beklemeye başladı. Teröristler açık alanda tank görünce heyecanlanıp vurmak için hazırlık yapmaya başladı. O anlarda yaşadıklarını videoya da çekmeyi ihmal etmedi.

Roketle nişan alıp kartonu deviren teröristler sevinç çığlıkları attı.

Üstelik bununla da yetinmeyip tank sandıkları maketi vurma anlarını sosyal medyada paylaştı. Ancak teröristler, tank yerine karton maket vurduğunun anlaşılmasıyla komik duruma düştü.
Maket tankı vurduklarından habersiz teröristlerin çocuklar gibi mutlu oldukları o anlar kameralara böyle yansıdı

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:26
  1. Maket tank
  2. Türk askerleri
  3. Afrin Operasyonu
  4. zeytin dalı
  5. Zeytin Dalı harekatı
  • vatanvatan53 dk önce
    11 bin km öteden bunugibileri adametmek için gedi zalim
  • turkturk54 dk önce
    PEKI O SILAH BI INEKLERDE NE YAPIYOR. HAL AINCIRLIK ABD KULLANIYOR AMMA HAINLIK BU
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 58 dk önce
    Kendini Akıllı Sanan Akılsızlar.
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