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Mehmetçik vuruyor FETÖ çıldırıyor

Terör örgütü FETÖ militanları, bir başka terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sonrası çıldırdı. Firari FETÖ’cü hainler, sosyal medya üzerinden Türkiye’nin gerçekleştirdiği harekatı eleştirip, camilerde okunan dualara dil uzattı.

23 Ocak 2018 Salı 03:38
Mehmetçik vuruyor FETÖ çıldırıyor

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, PYD/PKK kadar FETÖ'yü de rahatsız etti. FETÖ üyeleri, sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin sınır güvenliğini güvenceye almak ve olası bir terör koridorunu önlemek için başlattığı harekatı eleştirdi. Eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt, sosyal medya hesabında, harekatın "ülke içinde ulusal coşkuyu ve dini bağnazlığı körüklemek için yapıldığını" iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da yaptığı konuşma sırasında tekbir getirilmesinden rahatsızlık duyan firari FETÖ'cü, "Gaza gelen destekçileri, coşku içinde Allahuekber sloganı attı" şeklinde yazdı.

CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNMASINI HAZMEDEMEDİ

ABD'ye kaçan örgüt mensuplarından Tuncay Opçin ise, "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur. Her şey değişir ancak bu kural değişmez" iddiasında bulundu. FETÖ'nün kalemlerinden Emre Uslu da, camilerde Fetih Suresi okunmasına tepki göstererek "Kürt illeri" olarak tanımladığı kentlerde de "Surenin okunup okunmadığını merak ettiğini, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü. Today's Zaman gazetesinin kaçak eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ise, FETÖ'ye ait bir internet sitesindeki yazısında, Türkiye'nin hem "Kürt grupların kendi kaderini tayin çabasını bahane ederek bir taraftan Anadolu'daki Kürtleri Türkiye'ye yabancılaştırdığını, hem de köklü bağları olan NATO ve Batı ekseninin hassasiyetlerini hiç umursamadan sadece Moskova'yı muhatap aldığını" yazdı.

YILMAZ'DAN İĞRENÇ BENZETME

Firari diğer bir FETÖ'cü İhsan Yılmaz da, "Savaşa 'Zeytin Dalı' adını vermişler. İslamcılar, ne kadar olumlu ve pozitif kavram ve değer varsa, işte böyle tepetaklak edip grup halinde tecavüz ettiler" iddiasında bulundu. FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Federasyonu’nun (TUSKON) Brüksel temsilcisi Serdar Yeşilyurt da "Eğer 'kardeşiz diyorsan, kardeşin yanlış yapsa bile ona zarar vermeden yaparsın elinden geleni. İlk fırsatta saldırmazsın!" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 03:38
  1. PYD/PKK
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. FETÖ
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