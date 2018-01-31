Mehmetçik teröristlerle Afrin'de böyle dalga geçti!
Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı büyük bir başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK/PYD'li teröristlerle resmen alay etti.31 Ocak 2018 Çarşamba 08:32
Türk askerleri kartondan yapılmış maket bir tankı yüksek bir noktaya yerleştirip beklemeye başladı. Tankı gören teröristler ise heyecanla vurmak için hazırlığa başladı. O anlarda yaşadıklarını videoya da çeken hainler, roketle nişan alıp kartonu devirince sevinç çığlıkları attı. Vurduklarının maket olduğunun anlaşılmasıyla da komik duruma düştüler.