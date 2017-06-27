Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 19 Nisan’da başlatılan geniş kapsamlı operasyon bayramda da sürüyor.

27 Haziran 2017 Salı 15:55
Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor!

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19 Nisan’da başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu bayrama rağmen 70’inci gününde devam ediyor. İlçe Kaymakamı Murat Şener, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Murat Bulut ve İlçe Emniyet Müdürü Adnan Ünsal ile birlikte Kato Dağı’na gelerek, operasyonda görevli güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı. Şener, güvenlik güçleri için kurban da kestirdi. Daha sonra incelemelerde bulunan Şener ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:55
  1. PKK
  2. Aydın
  3. Şırnak
  4. Aydoğan
  5. Kato Dağı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı