İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmetçik teröre geçit vermiyor

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bin 528 kilometrekarelik alanda sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:22
Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:22
  1. Diyarbakır
  2. mehmetçik
  3. tsk
  4. asker
  5. pkk
  6. terör
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    1. Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili..
    2. Ispanaklı çıtır börek tarifi
    3. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
    4. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    5. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    6. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    7. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    8. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    9. Fotokapanla görüntülendiler
    10. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    11. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    12. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    13. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    14. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    15. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    16. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    17. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    18. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    19. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    20. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti