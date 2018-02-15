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Mehmetçik tek mermi atmadan tepeyi aldı

Mehmetçik, Afrin kuzeyindeki Raco beldesi kırsalında bulunan 900 rakımlı stratejik tepede bir tarih yazdı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:06
Mehmetçik tek mermi atmadan tepeyi aldı

Zeytin Dalı Harekâtı sürdüğü için detayları henüz açıklanmayan operasyonda çok özel bir taktik uygulayan özel eğitimli askerler, 900 kod numaralı tepeye sızarak burayı ‘tek kurşun atmadan’ ele geçirdi.

17 PKK’lının sağ olarak yakalandığı özel görevi başarıyla tamamlayan askerler, sızma yapılan gecenin sabahında tamamen temizlediği tepeyi 200 kişilik ÖSO grubuna teslim etti.

Söz konusu tepenin alınmasıyla birlikte Mehmetçik, Raco belde merkezine 1,5 kilometreye kadar yaklaşmış oldu. Bölgede çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte PKK için tahsis edilen özel bir telsiz de bulundu.

17 teröristin sağ yakalandığı 900 rakımlı tepe çevresinde gerçekleşen diğer çatışmalarda ise 90’dan fazla terörist öldürüldü. İmha edilenler arasında PKK’nın üst düzey sorumluları da bulunuyor.

 

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:06
  1. pkk
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