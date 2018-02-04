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Mehmetçik şehitler için o bölgeyi ateş altına aldı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimizin şehit düştüğü bölgeyi ateş altına aldı.

04 Şubat 2018 Pazar 15:24
Mehmetçik şehitler için o bölgeyi ateş altına aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatında askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı gerçekleştiriliyor. Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı. Bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:24
  1. terör örgütü PYD/PKK
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. fırtına obüsleri

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  • Muammer Muammer 1 sa önce
    Abi bunlarin anladigi dilden konusacan yazik bizim askerimize bunlara muthis bir ders vermek lazim neymis sivillere zarar vermeyelim evet dogru ama bu yezit ermeni vs cakal surusunun alayi terorist .Bide hani tanklarimiz fuzelere karsi korumaliydi bu nasil koruma yazik aslerime icim yandi .
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