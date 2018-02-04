Mehmetçik şehitler için o bölgeyi ateş altına aldı
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimizin şehit düştüğü bölgeyi ateş altına aldı.04 Şubat 2018 Pazar 15:24
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatında askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı gerçekleştiriliyor. Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı. Bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de izlenebiliyor.
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