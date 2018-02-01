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Mehmetçik pankartı taşımayan Amed'in cezası belli oldu

Mehmetçik pankartı taşımamak için TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçına çıkmayan Amed Sportif'e hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası geldi.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:59
Mehmetçik pankartı taşımayan Amed'in cezası belli oldu

İşte PFDK açıklaması

Amed sportif faaliyetler Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:59
  1. AMED SPORTİF FAALİYETLER
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