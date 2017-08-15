Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmetçik Obüsleri Eren için ateşledi

Hakkari Yüksekova'da mehmetçik, PKK'lı teröristlerin üzerine #iyi ki varsın Eren Bülbül yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

15 Ağustos 2017 Salı 16:16
Mehmetçik Obüsleri Eren için ateşledi

Hakkari'nin  Yüksekova ilçesine bağlı  Dağlıca üs bölgesinde asker, dağlık alandaki  PKK'lı teröristlere, üzerinde '#İyi ki varsın Eren Bülbül #Dağlıca' yazılı obüs mermileriyle vurdu.

PKK'YA AĞIR DARBE VURUYORLAR

Dağlıca'da bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, operasyonlarla terör örgütü  PKK'ya ağır darbe vuruyor.

Yüksekova ilçesi  Dağlıca Tabur Komutanlığına bağlı Hisar Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda teröristlerin bulunduğunu tespit etti.
OBÜSLER EREN İÇİN ATEŞLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine  Dağlıca Tabur Komutanlığından teröristlerin olduğu bölgeye top atışları yapıldı. Topçu birlikleri,  Trabzon'un  Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, fırtına obüs mermileri üzerine "#İyi ki varsın Eren Bülbül#  Dağlıca" yazarak bölgeyi ateş altına aldı.

 

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Operasyondan diğer fotoğraflar:






Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:16
  1. Trabzon
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Maçka
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
    1. Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2..
    2. Tuncay Özkan tehdit etti:..
    3. Macron'dan Erdoğan'a telefon!
    4. Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakana..
    5. Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta!..
    6. Duruşmada FETÖ elebaşına sahip çıktı!
    7. Rusya'dan 'dünya savaşı' açıklaması
    8. 27 yıl sonra bir ilk yaşandı!
    9. DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında
    10. Şehir Hatları'ndan ek seferler
    11. Robinho'dan Çaykur Rizespor açıklaması
    12. Marmaris'te tatilciler yunusları..
    13. CHP Milletvekili Akaydın hakkında..
    14. Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif..
    15. Yumurta üretimini yasakladılar
    16. İş kurmak isteyenler dikkat! O kurum..
    17. Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı..
    18. İstanbul'da taşıma ücretleri belli..
    19. Aranan isimler enselendi!
    20. Yalova’da dürüstlüğü sayesinde iş..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'