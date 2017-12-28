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Mehmetçik Kut'ül Amare'nin yayın günü ve saati belli oldu

Merakla beklenen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin izleyiciyle buluşacağı tarih belli oldu. İşte Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin fragmanı.

28 Aralık 2017 Perşembe 04:25

3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin son dönemindeki en büyük zaferlerinden olan Kut'ül Amare'yi konu alacak alan 'Mehmetçik Kut'ül Amare' dizisinin yayın günü ve saati belli oldu. 

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı yeni projenin hazırlıklarının tamamlandığını, "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını bildirdi. Yapımcı ve senarist Bozdağ "Oyuncularımız Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından eğitildi. At binmeden askeri eğitime kadar 19'uncu yüzyılda askerler hangi eğitimi aldıysa oyuncularımız da o eğitimi aldı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 04:25
  1. Mehmetçik Kut'ül Amare
  2. Mehmetçik Kut'ül Amare fragman
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  4. Kut'ül Amare dizisi
  5. Kut'ül Amare zaferi
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  10. Diriliş Ertuğrul dizisi
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