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Mehmetçik Kut'ül Amare'de yürekleri titreten şiir
3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin son dönemindeki en büyük zaferlerinden birini konu edinen Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet Akif Ersoy'un 'Birlik' şiirini söyleyen Osmancık taburu yürekleri titretti.
03 Şubat 2018 Cumartesi 01:17
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 01:17
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