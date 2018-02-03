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Mehmetçik Kut'ül Amare'de yürekleri titreten şiir

3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin son dönemindeki en büyük zaferlerinden birini konu edinen Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet Akif Ersoy'un 'Birlik' şiirini söyleyen Osmancık taburu yürekleri titretti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 01:17
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 01:17
  1. Mehmetçik Kut'ül Amare
  2. Mehmetçik Kut'ül Amare 3. bölüm
  3. yürekleri titreten şiir
  4. Süleyman Askeri Bey
  5. Mehmet Akif Ersoy
  6. Birlik şiiri
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