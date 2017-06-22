Mehmetçik Katar'a yeni kamuflajla gitti

Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri hız kazandı. Bu kapsamda ilk etapta 23 askerimizin 5 zırhlı araçla Katar'a giriş yaptığı açıklandı.

Bölgeden gelen ilk görüntülerden dikkati çeken bir detay yansıdı. Askerlerimizin Katar coğrafyasına uygun kamuflaj rengi seçtiği ve ilk kez sahada kullandığı görüldü.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne ilk grup Türk askeri geçtiğimiz Pazar günü ulaşmıştı. Doha'ya inen askerlerimiz Tarık bin Zayid askeri üssünde Katar'la birlikte askeri faaliyetlere başladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestikten iki gün sonra, 7 Haziran tarihinde TBMM'de Katar'a asker konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma görüşmeleri öne çekilerek onaylanmıştı.