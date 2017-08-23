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Mehmetçik "Kartal yuvası"nda vatan nöbeti tutuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmetçik, "kartal yuvası" olarak anılan üs bölgesinde vatan nöbetini gece gündüz başarıyla sürdürüyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:51
Mehmetçik "Kartal yuvası"nda vatan nöbeti tutuyor

Güvenlik güçleri, Dağlıca Taburu'nun 8 üs bölgesinden biri olan ve sarp kayalıklar üzerine kurulu 2 bin 522 rakımlı üs bölgesine ip merdivenlerle tırmanıyor, ihtiyaçlarını da teleferikle zirveye taşıyor.

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Hakkari ile Bolu Dağ ve Komando Tugay Komutanlıklarında görevli askerlerce düzenlenen, "Şehit Yarbay İlker Çelikcan" operasyonu sayesinde PKK'lı teröristlerden temizlendikten sonra kurulan üs bölgesinde, İl Özel İdaresi ekiplerince elektrik, içme suyu ve yol yapım çalışması gerçekleştiriliyor.

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"TERÖRLE MÜCADELEDE SON SİSTEM TEKNOLOJİ KULLANILIYOR"

PKK'lı teröristlerin önceden Irak'tan Yüksekova'ya geçiş için kullandığı önemli noktalardan biri olan ve "kartal yuvası" olarak anılan bölge, buraya hakim noktalara kurulan üsler sayesinde güvenli hale getirildi.

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Yaklaşık 27 kilometrelik sınır sorumluluk hattı bulunan Dağlıca Taburu'nda, menfezlere yerleştirilen fotokapanlar, görülmesi zor noktalara konulan güneş enerjisi ile çalışan ve Wi-Fi aracılığıyla 24 saat görüntü aktaran kameralar, 360 derece alan taraması yapabilen ve termal görüşlü kameralar ile insansız hava araçlarından alınan görüntülerle terörle mücadelede son sistem teknolojiler kullanılıyor.

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Taburun sorumluluk sahası ile ilgili tüm veriler harekat merkezine aktarılarak, burada yapılan değerlendirme sonucu alınan talimatlar çerçevesinde sevk ve idare gerçekleştiriliyor.

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"HUDUT KARTALLARI", HER KOŞULDA GÖREVE HAZIR

Dağlıca Taburu harekat subayı, yaptığı açıklamada, söz konusu üs bölgesinin, konum itibarıyla Irak'ın kuzeyinden ülkeye geçmek isteyen teröristlerin kullandığı güzergahları tıkayan ve tüm alana hakim bir noktada olduğunu söyledi.

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Silah arkadaşlarıyla 7 gün 24 saat yaz kış demeden her türlü koşulda görevlerinin başında olduklarını bildiren harekat subayı, şu ifadeleri kullandı:

"Yol yapım çalışmaları üs bölgesinin eteklerine kadar geldi ve tam zirveye ulaşana kadar devam edecek. Devletimiz bize her türlü imkanı sağlıyor. Yolun tamamlanan kısmına kadar gelen tüm erzağımızı, kurduğumuz teleferik sistemi ile zirvelerdeki üslerimize ulaştırıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızın da her türlü ihtiyacı eksiksiz şekilde karşılanıyor. Üs bölgemiz 2 bin 522 metrede ve neredeyse kartalların uçtuğu bir yükseklikte. Biz de hudut kartalları olarak her koşulda görevimizin başındayız."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:51
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