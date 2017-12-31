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Mehmetçik kaçakçılara göz açtırmadı

TSK tarafından yapılan açıklamada, hudut birliklerince sınırlardan kaçak yollarla geçmeye çalışan 737 kişinin dün yakalandığı bildirildi.

31 Aralık 2017 Pazar 00:12
Mehmetçik kaçakçılara göz açtırmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 Aralık Cuma günü içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz ve Akdeniz’deki faaliyetlerinin sürdürüldüğünü, hudut birlikleri tarafından sınırlardan kaçak yollarla geçmeye çalışan 737 kişinin yakalandığını açıkladı.

TSK, 29 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Buna göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Karadeniz’de muhtemel terör ve yasa dışı faaliyetlerin caydırılması ve Türk boğazlarının güvenliğine katkıda bulunmak maksadıyla icra edilen Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında; TCG GÖKSU Batı Karadeniz’de keşif gözetleme faaliyetlerine devam edildi. TCG BAFRA, TCG TÜRKELİ ve TCG ZIPKIN M/V DEEPSEA METRO-II sondaj gemisine refakat ve koruma görevine edildi.

Doğu Akdeniz’de petrol ulaştırmasının güvenliğini tesis etmek, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlamak ve NATO’nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarını desteklemek maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında; TCG ORUÇREİS, TCG TARSUS Doğu Akdeniz’de keşif gözetleme faaliyetlerine devam edildi.

14 Aralık 2017 tarihinden itibaren kayıp olan ve Keban Baraj Havzasına düşmüş olabileceği değerlendirilen vatandaşın bulunabilmesi maksadıyla görevlendirilen Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından Uzaktan Kumandalı Su Altı Arama Cihazı (ROV) kullanılarak arama faaliyetlerine devam edildi. Anılan şahsın bulunamaması sebebiyle yerel makamlarla koordine kurularak çalışmalar sonlandırıldı. Harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 18 gemi seyirlerini sürdürdü.

737 KİŞİ YAKALANDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 687 şahıs ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan iki şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda; 90 paket sigara, üç adet cep telefonu, dört adet muhtelif malzeme ele geçirildi. İran sınırında, bir adet binek hayvanı ele geçirildi. Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 47 şahıs yakalandı.

 

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 00:12
  1. TSK
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Doğu Akdeniz
  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
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