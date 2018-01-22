Mehmetçik için 90 bin camide dua okundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi. Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için İstanbul'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak dua etti. Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camii'nde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar, harekatın sadece terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için değil, aynı zamanda bölge halkını bu örgütlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığını ifade etti.



FETİH SURESİ OKUNDU



Bursa, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'teki camiler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına sabah namazı sonrası Zeytin Dalı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu. Bursa'daki camilerde de, sabah namazının ardından Fetih Suresi okundu, operasyonların başarılı geçmesi için dua edildi. Sabah namazı için Ulu Cami'ye gelen binlerce vatandaş, harekatın zaferle sonuçlanması için edilen dualara iştirak etti. İl Müftüsü İzani Turan, okunan surenin ardından kısa bir vaaz verdi ve operasyonların başarılı geçmesi için dua etti.



SİYASİLER BİR ARAYA GELDİ



Ulu Cami'deki duaya, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve eski bakanlardan işadamı Cavit Çağlar da katıldı. İzmit'te ise Başbakan Yardımcısı Işık ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu'nun da aralarında olduğu cemaat, Afrin'deki operasyonun başarı ile sonuçlanması için dua etti.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DA DUADAYDI



Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Mehmetçik'e dua edildi. Erbaş, bu kapsamda Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesinde Fetih Suresi'ni okudu. Daha sonra vaaz kürsüsüne çıkan Erbaş, cemaatle dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatının başlamasının ardından ülke genelindeki din görevlilerine bir mesaj göndererek, tüm camilerde yatsı ve sabah namazlarında Fetih Suresi'nin okunması ve dualar edilmesi talimatını vermişti.



Trakya duaya durdu



Selimiye Camisi başta olmak üzere Trakya’daki camilerde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunup dualar edildi. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, duanın ardından yaptığı konuşmada, Fetih Suresinin faziletlerini anlatarak "Allah'ım ordumuzu muzaffer eyle, zalimlere fırsat verme" dedi. Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun başarı ile sonuçlanması için Üzüm ile ellerini semaya açarak dualar etti.