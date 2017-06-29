Mehmetçik hazır! Temmuz fırtınası YPG'yi pişman edecek

Temmuz ayında Suriye sınırında sıcak gelişmeler bekleniyor.

Fırat Kalkanı harekatı ile Cerablus ve El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operaysonlarla sınır hattımızdaki güvenli bölgenin ilk adımı atılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sınırda kantonları birleştirme hayali kısmen engellenmişti.

Ancak son dönemde Rakka operasyonu bahanesiyle ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır ve teknolojik savaş silahları vermesi sınırda yeni bir tehdidi gündeme getirdi. Tüm uyarı ve çağrılara ABD hep ikili oynayarak yanıt verdi.

Önceki gün ise ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesine yönelik operasyon bittikten sonra da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bazı 'ekipman' yardımında bulunacağını açıkladı.

Bu açıklamadan sonra önceki akşam YPG'nin Afrin'deki mevzilerinden Türkiye'ye yönelik taciz ateşi açıldı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Önceki akşam saat 21.30 sıralarında terör örgütü PYD-YPG unsurları tarafından Türkiye tarafına doçka ile yoğun ateş açılması üzerine TSK'nın sınıra konunuşlu topçu birlikleri sözkonusu bölgeyi ateş altına aldı.

Angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilen terör örgütünün mevzileri yerle bir edildi.

MEHMETÇİK HAREKATA HAZIR

Afrin'de YPG tehdidi ve olası bir operasyon için TSK günlerdir Kilis sınırına topçu birlikleri ve tank sevkıyatı yapmaya başladı. Askeri kaynaklar şuan için bir harekatın başlamadığını ancak tehdit olduğu takdirde her türlü hazırlığın yapıldığını ifade etti.

Afrin'e olası operasyonda hem zırhlı birlikler hem de özel kuvvetler görev yapacak.

AYNISINI TEKRAR YAPARIZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Suriye’nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içerisindeler. Yanınızda, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, silahlı kuvvetleriyle bütün imkanlarıyla kuzey Suriye’de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir.

Suriye’de şu anda devam eden bu olumsuz gelişmelerin yarın, bir gün eğer sınırlarımıza bir tehdit oluşturması, böyle bir vakayla karşı karşıya kalırsak bütün dünya şunu bilsin; bizler Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysak aynını orada yapacağız. Bunu herkes bilsin"

Erdoğan, ABD'nin silahları geri toplama taahhüdüne de tepki göstermişti.

GÜVENLİ BÖLGEYLE İDLİB’DEN ÇİFTE KISKAÇ

Afrin'de bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde "İdlib'e Türk ve Rus askeri konuşlanabilir" açıklamasında bulundu.

Yeni stratejiye göre Afrin'de bulunan YPG olası tehditte hem Türkiye tarafından hem de İdlib'den kıskaca alınacak. Afrin'e olası herakatta bu üs çok kritik bir öneme sahip olacak.

Askeri üssün Suriye'nin en yüksek dağlarından Cebel Ey-Şeyh Dağı eteklerinde hakim bir tepeye kurulması bekleniyor. İdlib'de çatışmasız bölge için kurulacak olan üs terör örgütü YPG'yi dar bölgeye hapsedip yayılma hayalini de engellemiş olacak.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ YETERLİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Akademisi'nden Vladimir Avatkov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon düzenlemesi ihtimalinin dışlanamayacağını belirtti.

"Türklerin ülkenin güneydoğusunda ve doğrudan Suriye'de savaşmaya hazır güçleri var" ifadelerini kullanan Avatkov, şöyle devam etti:

ABD'nin Kürtlerle işbirliği yapması Ankara'yı çok rahatsız ediyor. Erdoğan uyarılarını giderek daha sık yapmaya başladı. Türkiye'nin NATO'yla ilişkilerini gözden geçirme ihtimali nedeniyle bu uyarıları ciddiye almak gerek.

PYD'YE SİLAH VERMEK HATAYDI

Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinden ve Washington merkezli Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, ABD yönetiminin Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ya silah vermesinin hatalı bir adım olduğunu belirterek, YPG konusunda Türk hükümetiyle aynı kaygıları taşıdığını söyledi.

ABD yönetiminin DEAŞ'ın Suriye'de yenilmesinden sonra siyasi durumunun belirsiz olduğuna da değinen Doran, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenmek için harekete geçtiğini ancak sonrası konusunda herhangi bir planının bulunmadığını, DEAŞ sonrası Suriye'nin nasıl bir noktaya evrileceğini kimsenin bilmediğini öne sürdü.

Kaynak:Star Gazete