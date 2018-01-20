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Mehmetçik hamile kadının imdadına "Skorsky" ile yetişti
Ağrı Diyadin'deki bir mezrada sancılanan hamile kadın, yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle "Skorsky" tipi helikopter ile mezraya ulaşan Mehmetçik tarafından Doğubayazıt'a ulaştırıldı.
20 Ocak 2018 Cumartesi 15:56
Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:56
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