Mehmetçik dondurucu soğukta vatan nöbetinde!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çetin kış şartlarına rağmen güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurça ilçesi kırsalında 6 Eylül'den bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden hava destekli operasyonda Mehmetçik, sıfırın altında 22 dereceyi bulunan zorlu hava koşullarına rağmen 24 saat esaslı görev yürütüyor.

Rakımı 2 bin metreyi aşan dağlarda yürütülen ve bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, metrelerce kara aldırış etmeyen Mehmetçik, elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.

"Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir"

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Mikail Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadarki süreçte vatan için şehit olan tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıp bu yolda gazi olanlara da acil şifalar diledi.

"Teröristle mücadele harekatı tüm kararlılıkla devam etmektedir." diyen Albay Çelik, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Türk milletinin buna inanmasını istiyorum ve içleri ferah olsun." ifadesini kullandı.

Operasyonların yoğun olarak sürdüğü Çukurca'nın Kale Tepe askeri üs bölgesinde görevli Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Onur Çelik de operasyonlarda silah arkadaşlarını şehit verdiklerini, yüzlerce teröristin öldürüldüğünü anlatarak, "Korucularımızla 24 saat esasına göre nöbet tutuyoruz. Vatanın her karış toprağı bizim. Burada olduğu gibi. Şu an sınırın sıfır noktasındayız. Kimseye vatanımızı bırakmaya niyetimiz yok. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." diye konuştu.

Güvenlik korucularından büyük destek

Asker ve polisin yanında yer alan güvenlik korucuları da terörle mücadelede etkili oluyor.

Askeri üs bölgesinde Mehmetçik ile omuz omuza nöbet tutan güvenlik korucularından Muzaffer Fırat, bölgede zor şartlara rağmen görev yürüttüklerini söyledi.

"Askerimizle el ele, kol kola bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur." ifadesini kullanan Fırat, şunları kaydetti:

"Kanımızın son damlasına kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Son teröristi etkisiz hale getirmeyene kadar asla pes etmeyeceğiz. Burada görev yapmak bizim için gururdur çünkü burada vatanımıza, namusumuza ve milletimize sahip çıkıyoruz. Milletimiz huzurlu uyusun diye görevimizin başındayız. Herkes artık uyansın. Herkes artık neyin ne olduğunu bilsin. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, milli seferberlikle Türkiye'ye sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Gün bugündür, haydi Türkiye diyorum."

Bitlis'te komandolar kuş uçurtmuyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde de Mehmetçik, gece gündüz demeden operasyonlarına devam ediyor.

Hizan ilçesinde dondurucu soğuğa rağmen sabaha karşı operasyon gerçekleştiren Mehmetçik, bölgede arazi arama tarama faaliyeti yürüttü.

Zor koşullarda yürütülen operasyonun ardından Mehmetçik, ilçeye hakim Dokuztaş Tepesi'nde Türk bayrağı açarak komando marşı okudu.