Mehmetçik destan yazıyor
Terör örgütünün yuvalandığı mağaraları tek tek basan Mehmetçik, zorlu hava şartlarına karşı da büyük bir mücadele veriyor.23 Aralık 2017 Cumartesi 15:55
Yaz aylarında alçak saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristler, hava şartlarının bozulmasıyla birlikte dağlardaki mağaralara saklandı.
PKK'YA NEFES YOK
Terörle mücadeleye 'taarruz' parolasıyla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sıcak/soğuk fark ayırt etmeden teröristlere karşı operasyonlar düzenliyor.
ZORLU KOŞULLAR
Son olarak; Mehmetçik'in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bir fotoğraf, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi...
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15 temmuz50 dk önce Kurban olurum sizi verene Allah yar ve yardımcınız olsun görünmez ordularıylayardımcınız olsunsizi seviyor dua ediyoruz evlatlar hakkınızı helal edinyavrularım ana kuzuları EAT2 sa önce Rabbim kahramanlarımızı kem gözlerden korusun Unsal2 sa önce Allahim guc ve kuvvet versin mehmetcigimize N4 sa önce ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN TIRNAĞINA TAŞ DEĞMESİN ASKERİM YAĞAN KAR DÜŞEN SİS ESEN FIRTINA DEĞMESİN AÇI DARAK TENİNE GİTTİĞİNDE YOLLARDAN HIZIRBULUNSUN DONAN YOLLARESENFIRTINA DURSUNALLAH VE PEYGAMBER YOLDASINIZ OLSUNİSLAMİN İMANIN BAYRAKTARLİGİNİSENİNLEGELSİN DENİZ GEZMİŞ5 sa önce Metin kaybol ortadan Erdal özben 5 sa önce Allahım seen Mehmetçiğimize yardım et. Düşmanlarını kahru perişan eyle Tuncay koza5 sa önce Allah sizi korusun Allah yardimciniz olsun kardeslerim AliYildiz 5 sa önce Allah yardimciniz olsun kardeslerim sizinle ne kadar gururduysak azdir siz o rada tum dunya muslumanlari icin savasiyorsunuz Allah sizden razi olsun dualarimiz sizinledir sizi seviyoruz allah a emanet olun Payitaht6 sa önce 31 yıldır hizmet ettiğim şanlı, kahraman , özverili, fedakar, silah arkadaşlarım ve TSK ile gurur duyuyorum.Hepinizin alınlarından öpüyorum.Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rıza6 sa önce Mehmetçiği bu karda yürüten PKK'nın destekçileri ABD ve Avrupa ülkelerine ne demek ne yapmak lazım