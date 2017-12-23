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Mehmetçik destan yazıyor

Terör örgütünün yuvalandığı mağaraları tek tek basan Mehmetçik, zorlu hava şartlarına karşı da büyük bir mücadele veriyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:55
Mehmetçik destan yazıyor

Yaz aylarında alçak saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristler, hava şartlarının bozulmasıyla birlikte dağlardaki mağaralara saklandı.

PKK'YA NEFES YOK

Terörle mücadeleye 'taarruz' parolasıyla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sıcak/soğuk fark ayırt etmeden teröristlere karşı operasyonlar düzenliyor.

ZORLU KOŞULLAR

Son olarak; Mehmetçik'in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bir fotoğraf, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi...

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:55
  1. PKK
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • 15 temmuz15 temmuz50 dk önce
    Kurban olurum sizi verene Allah yar ve yardımcınız olsun görünmez ordularıylayardımcınız olsunsizi seviyor dua ediyoruz evlatlar hakkınızı helal edinyavrularım ana kuzuları
  • EATEAT2 sa önce
    Rabbim kahramanlarımızı kem gözlerden korusun
  • UnsalUnsal2 sa önce
    Allahim guc ve kuvvet versin mehmetcigimize
  • NN4 sa önce
    ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN TIRNAĞINA TAŞ DEĞMESİN ASKERİM YAĞAN KAR DÜŞEN SİS ESEN FIRTINA DEĞMESİN AÇI DARAK TENİNE GİTTİĞİNDE YOLLARDAN HIZIRBULUNSUN DONAN YOLLARESENFIRTINA DURSUNALLAH VE PEYGAMBER YOLDASINIZ OLSUNİSLAMİN İMANIN BAYRAKTARLİGİNİSENİNLEGELSİN
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ5 sa önce
    Metin kaybol ortadan
  • Erdal özben Erdal özben 5 sa önce
    Allahım seen Mehmetçiğimize yardım et. Düşmanlarını kahru perişan eyle
  • Tuncay kozaTuncay koza5 sa önce
    Allah sizi korusun Allah yardimciniz olsun kardeslerim
  • AliYildiz AliYildiz 5 sa önce
    Allah yardimciniz olsun kardeslerim sizinle ne kadar gururduysak azdir siz o rada tum dunya muslumanlari icin savasiyorsunuz Allah sizden razi olsun dualarimiz sizinledir sizi seviyoruz allah a emanet olun
  • PayitahtPayitaht6 sa önce
    31 yıldır hizmet ettiğim şanlı, kahraman , özverili, fedakar, silah arkadaşlarım ve TSK ile gurur duyuyorum.Hepinizin alınlarından öpüyorum.Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
  • RızaRıza6 sa önce
    Mehmetçiği bu karda yürüten PKK'nın destekçileri ABD ve Avrupa ülkelerine ne demek ne yapmak lazım
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