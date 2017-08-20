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Mehmetçik destan yazıyor

Türkiye’nin en yüksek üs bölgelerinden biri olan İkiyaka Dağları’ndaki 3 bin 400 metre rakımlı Düztepe’de görevli komandolar, teröristlere dağları dar ediyor. 25 Mart’ta başlatılan operasyon kapsamında şimdiye kadar 27 terörist öldürüldü.

20 Ağustos 2017 Pazar 07:20
Mehmetçik destan yazıyor

HAKKARİTürk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak sınırındaki İkiyaka Dağları’nda 25 Mart’ta başlatılan ve 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen “Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu”nda Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Şimdiye kadar 27 teröristin öldürüldüğü operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar, kontrollü şekilde infilak ettirildi. İkiyaka bölgesine hakim tepelere konuşlu üs bölgelerinde 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçik, teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklara girerek terör örgütüne ait malzemeleri ele geçiriyor.

MAĞARALAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye’nin en yüksek üs bölgelerinden biri olan İkiyaka Dağları’ndaki 3 bin 400 metre rakımlı Düztepe’de görevli komandolar, teröristlerin kullandığı bir mağaraya operasyon düzenledi. Komandolar, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra sarp kayalıklardan inerek etrafını çevreledikleri mağarayı ateş altına aldı. Daha sonra mağaranın içine giren askerler, burada teröristler tarafından kullanılan çok miktarda yaşam malzemesini imha etti.

30 METRE TÜNEL AÇMIŞLAR

PKK’lı teröristler, Düztepe Üs Bölgesi yakınlarında, uçurumun ortasındaki kayalıkları jeneratör yardımıyla çalıştırdıkları hiltiyle oyarak, yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve labirent şeklinde tünel açmış. İki girişi ve bir de havalandırma deliği bulunan tünelde, yatma, dinlenme ve mutfak bölümleri yer alıyor. İçerisinde onlarca torba un, yağ, şeker, tüp, peynir, tıbbi malzeme de ele geçirilen tünelin zeminine ise televizyon, şarj cihazları ve aydınlatma için kablo döşenmiş. 

Tünelde kapsamlı arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren Mehmetçik, burayı da tamamen güvenli hale getirdi. Güvenlik güçleri, amaçlarının bu bölgeyi güvenli hale getirmek olduğunu belirterek, dün olduğu gibi bugün de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Düzenledikleri operasyonlarla bölgeyi teröristlerden temizlediklerini vurgulayan güvenlik güçleri, üs bölgesindeki güvenlik korucularıyla 7 gün 24 saat terörle mücadele faaliyetlerini omuz omuza sürdürdüklerini dile getirdi. Bölge, Himalaya Dağları’nı andıran İkiyaka Dağları, Geverok Yaylası ve göller ile birçok doğal güzelliği barındırıyor.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 07:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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