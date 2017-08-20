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Mehmetçik dağda buldu yanından ayırmıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki İkiyaka Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan iki kedi, Mehmetçiğe arkadaşlık ediyor.Mehmetçiğe iyice alışan hatta nöbet noktalarını tek tek gezen kediler, askerlerin yanından bir an olsun ayrılmıyor

20 Ağustos 2017 Pazar 15:18
Mehmetçik dağda buldu yanından ayırmıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak  sınırındaki dağlarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan  iki kedi, Mehmetçiğe arkadaşlık ediyor.  Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik İkiyaka Dağlarında  bulunan 3 bin 400 rakımlı Düztepe üs bölgesinde başarılı operasyonlarını  sürdürüyor.  Mehmetçik, operasyon yaparken yaklaşık 5 ay önce sarp kayalarla  çevrili bölgedeki bir mağarada iki kedi buldu.

 Mehmetçiğin üs bölgesine getirdiği ve güvenlik korucuları ile baktığı  kediler üç ay sonra üç yavru dünyaya getirdi.   Üs bölgesinde sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kediler arkadaşlık  ettiği Mehmetçiğin adeta "can dostu" oldu.

 KAYALIKLARA BARINAK YAPTILAR 

 Kedilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için üs  bölgesindeki kayalıklarda küçük bir barınak yapan güvenlik güçleri, 5 aydır  yemeklerini onlarla paylaşıyor. Mehmetçiğe iyice alışan hatta nöbet noktalarını tek tek gezen kediler  askerlerin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Üs bölgesinde görevli askerler, 25 Mart'ta başlatılan ve 3. Piyade  Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen "Şehit  Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu"nda bölgedeki bir çok mağaranın teröristlerden  temizlendiğini anlattı. Daha sonra gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde bir mağarada  iki kediyi fark ettiklerini aktaran Mehmetçik, yanlarına aldıkları kedilerle  yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bölgeyi tamamen güvenli bir  hale getirene kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Mehmetçik,  kedilerin de kendilerine moral kaynağı olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 15:18
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  • abdoabdo1 sa önce
    operasyon bitiminde kediler orada insansız ve yemeksizyaşayamazlar. onlarıda şehire indirin bari
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