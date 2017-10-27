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Mehmetçik bölge halkına umut oldu

Nureddin Zengi Tugayı komutanlarından Mustafa Ömer, İdlib operasyonunun kendilerine güven verdiğini söyledi.

27 Ekim 2017 Cuma 08:13
Mehmetçik bölge halkına umut oldu

Türkiye’nin, İdlib çatışmasızlık bölgesinde kontrolü sağlamak ve burayı güvenli bölgelere katmak üzere başlattığı harekat sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’de güvenliği eğitip donatılan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı 800 asker ve yaklaşık 200 kişilik askeri güçle sağlayacak. Nureddin Zengi Tugayı komutanlarından Mustafa Ömer de, İdlib bölgesindeki hareketlilik hakkında Yeni Şafak’a konuştu. Ömer, İdlib harekatı ile Suriye’nin kuzeyinde akan kanı bir an önce durdurmayı amaçlandıklarını söyleyerek “Asıl amaç idlib’de ve diğer bölgelerde güvenli bölge oluşması ve asayişin sağlanması” dedi.

Türk askerinin İdlib’e girmesinin, gerek mahalli halktan ve gerek ÖSO’dan çok büyük ilgi gördüğünün altını çizen Ömer, “Türk askerinin bulunması bizim için her zaman güvenlik teşkil etmektedir. Çünkü onlar Fatih’in torunları” dedi.

800 ÖSO ASKERİ KATILIYOR

Fırat Kalkanı bölgesinden toplam 800 kişilik ÖSO birliklerinin İdlib harekatına katıldığını anlatan Ömer, “İdlib harekatı görevini tamamlayanlar Fırat Kalkanı bölgesine dönüyor. Buradaki görevlerine devam ediyor” diye konuştu.

Ömer, İdlib’in zaten kurtarılmış bir alan olduğunu ve şu anda bunun kontrolünün sağlanması için çaba verildiğini söyleyerek “Türk askerleri İdlib’in belirli yüksek noktalarındaki gözetleme kuleleri ile gözetleme yapıyor. Bu faaliyetin ne zaman biteceği belli değil. Suriye’nin kuzeyinde ve hatta tüm Suriye’de huzur sağlanana kadar bu hareketlilik devam edecek” dedi.

ÖSO olarak yeni faaliyetlar için hazır beklediklerini vurgulayan Ömer, İdlib harekatı sırasında da ara sıra PKK/PYD tarafından taciz ateşleri yapıldığını anlattı.

RAKKA YAĞMALANIYOR

ABD ve terör örgütü PKK/PYD’nin şiddetli saldırıları ve DEAŞ’la çatışmalarında harabeye dönen Suriye’nin Rakka kenti yağmalanıyor. Yeni Şafak’ın haziran ayında duyurduğu PKK’nın Rakka’daki yağması devam ediyor. PKK/PYD teröristleri, kent sakinlerinin evlerine dönmesine izin vermiyor. Gazetecilerin kente girerek çektiği görüntülerde, Rakka’nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlendi. Kapalı dükkanların çatılarının çöktüğü, kepenekleri kırılarak açılmış olanların da içlerinin yağmalandığı görüntülere yansıdı. Mahalli sakinler, PKK/PYD’li teröristlerin dükkanları ve evleri yağmaladığını, çaldıkları eşyaları örgüt kontrolündeki Ayn İsa ve Resülayn beldelerinde sattıklarını söyledi.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:13
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