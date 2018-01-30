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Mehmetçik bir köyü daha aldı

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Alkana köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

30 Ocak 2018 Salı 21:26
Mehmetçik bir köyü daha aldı

TSK ve harekatı destekleyen ÖSO'nun, Racu belde merkezinin civarındaki köylere sabah saatlerinde başlattığı operasyon sürüyor.

ALKANA KÖYÜ DE ELE GEÇİRİLDİ

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre çatışmaların ardından bugün ele geçirilen Süleyman Halil ve Sati Şaği'nin ardından akşam saatlerinde Alkana köyü de PYD/PKK'dan arındırıldı.

Racu beldesinin çevresinde ele geçirilen köylerin ve stratejik tepelerin ardından terör örgütünün belde üzerindeki etkisi kırıldı.

24 NOKTA KURTARILDI

Böylece harekatın 11. gününde Afrin'in beş beldesinde 18'si köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik tepe olmak üzere 24 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 21:26
  1. ÖSO
  2. Racu
  3. TSK
  4. PYD/PKK
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