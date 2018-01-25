Mehmetçik destan yazıyor!

Yıldırım hızıyla Afrin'e giren Mehmetçik, stratejik tepeleri tek tek ele geçirdi. Terör örgütü YPG'nin paçavralarını indirip Türk bayrağını çekti.

Zeytin Dalı Harekatı, 5. günde tüm hızıyla devam etti. Dört koldan kuşatılan Afrin'deki terörist mevzileri bir bir temizlendi.

Mehmetçik ve ÖSO 8 şehit verdi ama 268 haini de etkisiz hale getirdi.

ATAK helikopterleri operasyonda ilk kez kullanılırken Burseya Dağı'na sızmaya kalkışan 8 terörist imha edildi.

7 noktada iletişim kuleleri ele geçirildi. Hepsine Türk bayrağı çekildi.