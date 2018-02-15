Mehmetçik 4 köyü daha teröristlerden kurtardı!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’in batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı.

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’in teröristlerden temizlenerek, sınır güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, bugün Racco ve Bülbül bölgesindeki çatışmaların ardından Şirbanli, Şadiya, Kari ve Durka köylerinde kontrolü ele geçirdi. Çatışmaların ardından kontrolün sağlandığı köylerde, TSK güçleri tarafından tuzaklanan patlayıcı arama ve tarama çalışması başlatıldı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı ve Şedya köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."