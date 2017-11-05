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Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı

Kosova'da genç bir kıza sarkıntılık yapan 2 Alman askerini döven Türk özel kuvvetler personelinin hikayesini güvenlik uzmanı Mete Yarar anlatıyor...

05 Kasım 2017 Pazar 04:03

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir TV programında Kosova'da görevli Türk Özel Kuvvetler askerinin, Prizren'in meydanında Kosovalı bir kıza sarkıntılık eden iki Alman askerini dövdüğü o hikayeyi anlattı. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 04:03
  1. Kosova
  2. genç kıza sarkıntılık yapan alman askerleri
  3. alman askeri
  4. Türk askeri
  5. Kosova alman askeri
  6. Kosova Türk askeri
  7. Mete Yarar
  • Ali AksaraylıAli Aksaraylı15 dk önce
    Sen mazlumun, Allah da senin yanında, inşaallah!
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Al bayrak böyle gönderde nazlı nazlı dalgalanacak ki mazlumlar kendini güvende hissetsin....Bayrağa kan veren yiğitlere selam olsun...
  • Ahmed Ahmed 1 sa önce
    Helal olsun. Ben dövmüş kadar gururlandım. Sütçü imamın yorumu olduğunu göstermiş
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Helâl olsun! Sanki ben dövmüş kadar gururlandım. Nede olsa sütçü imamın torunu olduğunu göstermiHelâl olsun! Sanki ben dövmüş kadar gururlandım. Nede olsa sütçü imamın torunu olduğunu göstermiş.
  • Osmanlı1453Osmanlı14532 sa önce
    Osmanlı tokadını yemedim demesinler. Maşaellah yiğidimize
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Çok İyi Yapmış. Ellerine Sağlık.
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Mazlumu korumak bizim genlerimizde var, bu uğurda ölmeyi ŞEREF biliriz. Bu genlerimizi kaybedersek asıl o zaman YOK oluruz.
  • MM5 sa önce
    O el opulur.
  • AhmetAhmet6 sa önce
    Türk Türk olduğunu her yerde gostermeli. Osmanlı aramızdan gelen oşanlı Türk geliyor ifadesi tekrar beyinlere kazinmali.
  • ReisReis7 sa önce
    Işte türk askeri
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