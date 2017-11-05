Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı
Kosova'da genç bir kıza sarkıntılık yapan 2 Alman askerini döven Türk özel kuvvetler personelinin hikayesini güvenlik uzmanı Mete Yarar anlatıyor...05 Kasım 2017 Pazar 04:03
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir TV programında Kosova'da görevli Türk Özel Kuvvetler askerinin, Prizren'in meydanında Kosovalı bir kıza sarkıntılık eden iki Alman askerini dövdüğü o hikayeyi anlattı.
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Ali Aksaraylı15 dk önce Sen mazlumun, Allah da senin yanında, inşaallah! Alparslan10711 sa önce Al bayrak böyle gönderde nazlı nazlı dalgalanacak ki mazlumlar kendini güvende hissetsin....Bayrağa kan veren yiğitlere selam olsun... Ahmed 1 sa önce Helal olsun. Ben dövmüş kadar gururlandım. Sütçü imamın yorumu olduğunu göstermiş Ahmet1 sa önce Helâl olsun! Sanki ben dövmüş kadar gururlandım. Nede olsa sütçü imamın torunu olduğunu göstermiHelâl olsun! Sanki ben dövmüş kadar gururlandım. Nede olsa sütçü imamın torunu olduğunu göstermiş. Osmanlı14532 sa önce Osmanlı tokadını yemedim demesinler. Maşaellah yiğidimize Rabia Zafer 2 sa önce Çok İyi Yapmış. Ellerine Sağlık. Kocasolak5 sa önce Mazlumu korumak bizim genlerimizde var, bu uğurda ölmeyi ŞEREF biliriz. Bu genlerimizi kaybedersek asıl o zaman YOK oluruz. M5 sa önce O el opulur. Ahmet6 sa önce Türk Türk olduğunu her yerde gostermeli. Osmanlı aramızdan gelen oşanlı Türk geliyor ifadesi tekrar beyinlere kazinmali. Reis7 sa önce Işte türk askeri