Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bozguna uğrayan teröristlere destek verenler, mühimmat sağlayanlar asla Türkiye'nin dostu olamaz. Hem başarıyla yürütülen bu harekata hem de karşısındaki teröristlere destek olmak mümkün değildir. Mehmetçiğe sıkılan kurşunları temin edenler, dost olamaz." açıklamasında buldundu.

Çavuşoğlu, AA muhabirine, Mehmetçiğin, Zeytin Dalı Harekatı'nı 17 gündür başarıyla icra ettiğini, aynen Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı'nın da büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğinin tüm dünya tarafından görüldüğünü belirtti.

"Uluslararası alanda gerçek dostlarla sahte dostların ayrışması sağlandı"

"Henüz harekatın ilk evresinde bine yakın teröristin temizlenmesiyle darmadağın olan terör örgütlerine destek verenler bu etkili harekattan dolayı panik halindeler." diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sergilenen kararlı mücadele tavrının, uluslararası alanda gerçek dostlarla sahte dostların da ayrışmasını sağladığını vurguladı. Çavuşoğlu, harekatın tek hedefinin teröristler olduğunun altını çizdi.

Teröristlerden ele geçirilen her mühimmatın, kaynağı olduğu adresleri de verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu adreslerin iyi okunması gerektiğini söyledi.

"Batı kamuoyu bu tünellere iyi baksın"

Zeytin Dalı Harekatı’nın nihai hedefinin bölgedeki son teröriste ulaşmak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Afrin'deki son terörist unsuru temizlenecek. Ordumuzun Başkomutanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurduğu gibi, Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin şu kadarını temizleyelim, bu kadar kalsın gibi bir tavrı kimse bizden beklemesin. Bölgedeki kilometrelerce uzunluktaki terör tünelleri tüm insanlığın düşmanıdır. Özellikle batı kamuoyu bu tünellere iyi baksın. Bu tünellere bir bölgede izin verip dünyanın başka yerlerine gelmesin demek akılla, mantıkla açıklanamaz. Bu tünellerde beslenen kan tacirleri bir gün gelir teröristlere efendilik yapanları da hedef alır. Afrin'deki tünellerin sadece Afrinlileri tehdit etmediğini bilerek, öldürmeye programlı bu teröristleri tüm insanlık adına durduruyoruz. İnsan onurunu önceleyen her ülkenin de bu mücadelede yanımızda olmasını bekliyoruz."

Çavuşoğlu, harekatta şehit olan askerler ile atılan roketlerin hedefi olan sivil şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.