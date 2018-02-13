Mehmetçiğe böyle tuzak kurmuşlar

YENİAKİT.COM.TR - Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon 25. gününe girdi.

TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, Muhalifler bölgede çok sayıda tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar buldu.

Muhaliflerin dikkati sayesinde ele geçirilen tuzaklar imha edildi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr