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Mehmetçiğe böyle tuzak kurmuşlar

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı harekâtı”na katılan Muhalifler bölgede çok sayıda tuzaklanmış bomba buldu.

13 Şubat 2018 Salı 19:07
Mehmetçiğe böyle tuzak kurmuşlar

YENİAKİT.COM.TRZeytin Dalı harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon 25. gününe girdi.

TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, Muhalifler bölgede çok sayıda tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar buldu.

Muhaliflerin dikkati sayesinde ele geçirilen tuzaklar imha edildi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 19:07
  1. Zeytin Dalı harekâtı
  2. afrin
  3. pkk
  4. pyd

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  • hasanhasan1 sa önce
    Yarabbi kafirlere zerdustlere fırsat verme..
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