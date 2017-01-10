Mehmet Şimşek'ten tepki çeken Filistin twiti

Kudüs'te gerçekleştirilen eylemle alakalı twit atan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek büyük tepki topladı.

Mehmet Şimşek'ten tepki çeken Filistin twiti
Eklenme: 10 Ocak 2017, 02:50
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İsrail işgali altındaki Kudüs'te gerçekleştirilen ve 4 Siyonist askerin ölümüyle sonuçlanan eylem sonrası Mehmet Şimşek söz konusu olaya ilişin değerlendirmede bulundu.

Filistin Halk Cephesi mensubu bir genç tarafından gerçekleştirilen eylemi terörizm olarak nitelendiren Mehmet Şimşek özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. Kudüs'ün İsrail işgali altında olduğunu Mehmet Şimşek'e hatırlatan sosyal medya kullanıcıları işgalcilere yönelik bir eylemin terörizm olamayacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in söz konusu twiti şu şekilde;
Again we condemn another despicable act of #terrorism -today in #Jerusalem. Humanity deserves nations to unite against terrorism w/o excuses
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 8 Ocak 2017

Öte yandan Mehmet Şimşek'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "Filistin Direnişi Terör Değildir" başlığı altında görüşlerini paylaştı.

 
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