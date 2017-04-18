Mehmet Şimşek'ten Rusya açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sorunların hızla çözüleceğini ifade etti.

ŞİMŞEK: TÜM SORUNLARI GÖRÜŞTÜK

Şimşek, şunları kaydetti: Moskova'da verimli bir toplantı yaptık. Tüm sorunları görüştük. Mayıs başında tekrar görüşüp, hızla çözüm üreteceğiz."



​ZEYBEKCİ: TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ GERÇEK POTANSİYELİNE ULAŞMASI İÇİN MOSKOVA'DAYIZ

Ekonomi Bakanı Zeybekci de Twitter hesabından toplantıdan fotoğraflar paylaştı. Zeybekci, şunları söyledi: "Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ile Rusya'yla ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeline ulaşmasi için Moskova'dayız. Rusya Başbakan Yardımcısı (Arkadiy) Dvorkoviç başkanlığındaki heyet ile heyetimiz ikili ilişkileri geliştirmek üzere görüşüyor."