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Mehmet Şimşek'ten Rusya açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya'ya yaş meyve ve sebze ithalatı ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasakların kaldırılması talebinde bulunmak için Moskova'da bulundukları temasların verimli geçtiğini belirtti.

Mehmet Şimşek'ten Rusya açıklaması
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:35

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sorunların hızla çözüleceğini ifade etti.

ŞİMŞEK: TÜM SORUNLARI GÖRÜŞTÜK

Şimşek, şunları kaydetti: Moskova'da verimli bir toplantı yaptık. Tüm sorunları görüştük. Mayıs başında tekrar görüşüp, hızla çözüm üreteceğiz."


​ZEYBEKCİ: TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ GERÇEK POTANSİYELİNE ULAŞMASI İÇİN MOSKOVA'DAYIZ

Ekonomi Bakanı Zeybekci de Twitter hesabından toplantıdan fotoğraflar paylaştı. Zeybekci, şunları söyledi: "Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ile Rusya'yla ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeline ulaşmasi için Moskova'dayız. Rusya Başbakan Yardımcısı (Arkadiy) Dvorkoviç başkanlığındaki heyet ile heyetimiz ikili ilişkileri geliştirmek üzere görüşüyor."

 
EtiketlerNihat ZeybekciMehmet Şimşekrusya
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:35
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