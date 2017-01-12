Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'na mesaj

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası'na mesaj göndererek, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir" dedi.

Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'na mesaj
Eklenme: 12 Ocak 2017, 16:10
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından Merkez Bankası'na mesaj verdi. Şimşek, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi twitter hesabı üzerinden Merkez Bankası'na mesaj verdi. Şimşek, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak. Fiyat istikrarı temel önceliklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

 
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