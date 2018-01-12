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Mehmet Şimşek'ten Halkbank iddialarına yalanlama!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Halkbank'a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız" dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:36
Mehmet Şimşek'ten Halkbank iddialarına yalanlama!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek borçlanmanın Halkbank'a gelebilecek bir ceza için hazırlık olduğu iddialarını yalanlayarak, ''Halkbank'a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin borçlanması ile ilgili gündeme getirilen iddiaları yalanladı. Şimşek, Hazine'nin borçlanmasının ne Halkbank'a gelecek olası bir ceza ile ne de erken seçim ihtimaline ilişkin bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, borçlanmanın Halkbank'a gelebilecek bir ceza için hazırlık olduğu iddialarını yalanlayan Şimşek, yılın ilk çeyreğinde Hazine'nin her zamankinden daha fazla iç borç geri ödemesi olduğunu kaydetti.

HALKBANK ÖDER

Şimşek, "Enflasyonda gelinen nokta, küresel belirsizlikler tüm bunların Hazine'nin borçlanma maliyetlerine orantısız şekilde yansımasını engellemek amacıyla önden biraz yüklemeli bir borçlanma politikası yürüttük. Halkbank'a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız" dedi.

ERKEN SEÇİMLE İLGİSİ DE YOK

Şimşek, "Halkbank veya finans sisteminin başka bir bileşeni kararlardan dolayı sıkıntıya düşerse gereken desteği veririz dedim ama maksadım likidite desteği manasındaydı. Dolayısıyla çok yüklü bir ceza gelecek de buna önceden hazırlık, gibi bir düşünce yok. Hazine'nin güçlü nakit tutmasının ne Halkbank ile ne de geçmişte iddia edildiği gibi erken seçimle ilgisi var" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:36
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