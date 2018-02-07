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Mehmet Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarı: Ben bir Kürt'üm ve...

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Davos ziyaretindeki kapalı oturumlarda konuştu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:38
Mehmet Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarı: Ben bir Kürt'üm ve...

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine Şimşek, Türkiye'nin bu müdahalesinin meşru ve uluslararası hukuka da uygun olduğunu söyledi.

'MÜCADELE ETMEZSEK RİSKE ATARIZ'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin geçmişte aldığı kararların her ülkeye meşru müdafaa hakkı tanıdığını anımsatan Şimşek, "Çok açık ve net olarak Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu, Türkiye'yi daha mı kırılgan yapıyor? Hayır. Esas terörle mücadele etmezseniz, terör tehdidi devam ederse orta-uzun vadede Türkiye'nin geleceğini riske atmış olursunuz. Terörün Türkiye maliyeti çok büyüktür. Dolayısıyla eğer terörü bir şekilde bertaraf edebilirseniz o zaman Türkiye'nin önünü açmış oluyorsunuz." diye konuştu.

Şimşek, bu konudaki analizlerin belli bir siyasi perspektifle yapıldığını ve çoğunun objektif olmadığını belirterek, toprak bütünlüğünü kaybeden Suriye'nin terör açısından ciddi tehdide dönüştüğünü anlattı.

"BAŞBAKAN YARDIMCISI VE KÜRT OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Şimşek, bu çerçevedeki olaylara Türkiye penceresinden bakılmadığını, değerlendirmelerin yanlı ve birtakım ön yargılara dayalı yapıldığını ifade ederek, Türkiye'nin Ortadoğu'daki kaosların sorumlusu olmadığının altını çizdi.

Şimşek, "Ben bu toplantılarda, Başbakan Yardımcısı ve Kürt olduğumu söyledim. Orada, 'Annem ve babam zengin veya siyasi anlamda güçlü bir aile değil, tarımla geçinen, okuma yazma dahi bilmeyen bir aile' dedim. Türkiye'nin bu anlamda Kürtlerle bir sorunu olmadığını anlattım. Avrupa da birlerce etnik grubu içeriyor ama bir vize ile bütün sınırlar kalkıyor. Avrupa için böyle bir perspektif varken kalkıp Ortadoğu için neden bir futbol takımı tutar gibi etnik veya mezhep eksenli çatışmalara daha fazla zemin hazırlanıyor, daha fazla körükleniyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:38
  1. Mehmet Şimşek
  2. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı harekatı
  5. DAVOS

YORUM YAZ

  • osmanlıosmanlı1 sa önce
    Helal Süt emmiş bir Bakan.helal olsun.Türkiyede bir kürt sorunu yok.Ama ABD,AB ve Rusya yıllardır.Kürt sorunu yaratmak için her türlü desteği verdiler.Amaçları güçlü bir Türkiyenin önünü kesmek ve kendilerine bağımlı hale getirmek için.İçeridede işbirlikçi çanakçıları kullanarak.Böylece hem İslamın güçlenmesini hedeflediler.Çünkü Türk Kürt ve Arap birliğini istemiyorlar.Müslümanlar bir daha Selçuklu,Osmanlı dönemindeki gibi güçlü devletler kurmasınlar diye.Eninde sonunda müslümanlar birliğini tesis edip Allahın adeletini tesis edecekler.Allah Birliğimize zeval vermesin.
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