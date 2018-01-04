Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaşlı Cenk Tosun'ın Everton'a transferi ile ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açıklama yaptı. Transferin cari açığa olumlu katkı yapacağını söyledi.

Cenk Tosun'un 27 milyon euroya Everton'a transfer olacağı yönündeki haberi alıntılayan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli..."