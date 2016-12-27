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Mehmet Şimşek: Şirketlerin ciddi bir döviz açığı var

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şirketlerin ciddi bir döviz açığına sahip olduklarını ve bunun etkilerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Mehmet Şimşek: Şirketlerin ciddi bir döviz açığı var
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:43
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, şirketlerin ciddi bir döviz açığı olduğunu; enflasyon ve döviz riskini önümüzdeki günlerde Finansal İstikrar Kurulu'nda görüşeceklerini bildirdi.

Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "2016 çok zor bir yıldı, buna rağmen Türkiye büyük bir direnç gösterdi. Reformlar yılın ikinci yarısında bir momentum kazandı. Yılın son çeyreğinde kapasite kullanımında, kredi hacminde hafif bir kıpırdanma var. Açıkladığımız önlemler 2017'nin 2. çeyreğinde etkisini gösterir" dedi.

Anayasa Değişikliği görüşmelerinin ekonomi üzerindeki etkisini yorumlayan Şimşek, "İlk çeyrekte anayasa değişikliği gündem maddesini oluşturacak, onun yarattığı belirsizlik bir miktar etkili olabilir. Ondan sonra ciddi bir toparlanmaya gireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şirketlerin ciddi bir döviz açığını olduğunu ifade eden Şimşek, "Bunun etkileri önemli. Yarın-öbür gün benim başkanlığımda Finansal İstikrar Kurulu toplanacak. Finansal İstikrar Kurulu toplantısında şirketlerin döviz riskini, enflasyonu konuşacağız" diye konuştu.

"2017'nin risklerin geçen yıla göre daha yönetilebilir olduğuna inanıyorum" diyen Şimşek şunları söyledi: "Rusya ile bir normalleşme sürecimiz var, bu çok önemli, bunu önemsiyorum. Petrol 65-70 dolar seviyelerini aşmazsa, bu yönetilebilir bir risk."

 
EtiketlerdövizMehmet ŞimşekşirketaçıkCiddiEkonomi Haberleri
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