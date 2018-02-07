Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmet Şimşek: Davos'ta söyledim 'Ben de Kürdüm'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Davos ziyaretindeki kapalı oturumlarda konuştu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:12
Mehmet Şimşek: Davos'ta söyledim 'Ben de Kürdüm'

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine Şimşek, Türkiye'nin bu müdahalesinin meşru ve uluslararası hukuka da uygun olduğunu söyledi.

'MÜCADELE ETMEZSEK RİSKE ATARIZ'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin geçmişte aldığı kararların her ülkeye meşru müdafaa hakkı tanıdığını anımsatan Şimşek, "Çok açık ve net olarak Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu, Türkiye'yi daha mı kırılgan yapıyor? Hayır. Esas terörle mücadele etmezseniz, terör tehdidi devam ederse orta-uzun vadede Türkiye'nin geleceğini riske atmış olursunuz. Terörün Türkiye maliyeti çok büyüktür. Dolayısıyla eğer terörü bir şekilde bertaraf edebilirseniz o zaman Türkiye'nin önünü açmış oluyorsunuz." diye konuştu.

Şimşek, bu konudaki analizlerin belli bir siyasi perspektifle yapıldığını ve çoğunun objektif olmadığını belirterek, toprak bütünlüğünü kaybeden Suriye'nin terör açısından ciddi tehdide dönüştüğünü anlattı.

"BAŞBAKAN YARDIMCISI VE KÜRT OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Şimşek, bu çerçevedeki olaylara Türkiye penceresinden bakılmadığını, değerlendirmelerin yanlı ve birtakım ön yargılara dayalı yapıldığını ifade ederek, Türkiye'nin Ortadoğu'daki kaosların sorumlusu olmadığının altını çizdi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:12
  1. mehmet şimşek
  2. davos
  3. Afrin
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    1. Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    2. Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...
    3. P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de
    4. Bu bal 4 kat daha pahalıya satılıyor!
    5. Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı..
    6. Almanya'da düğüm çözülüyor! Prensipte..
    7. Otopark operasyonu! 8'i polis,16..
    8. FETÖ'nün boş kağıda imza oyunu!
    9. Bakanlık'tan kritik hamle! İsim..
    10. Afrin'de öldürülen teröristlerin..
    11. Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan..
    12. Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok..
    13. TOKİ'de emekliye ucuz ev hangi..
    14. ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması
    15. Fransız bakan aklınca şart koştu:..
    16. Adem Atmaca: 'Gölete şimdiye kadar bir..
    17. AK Parti'den flaş 'milli ittifak'..
    18. '500 km adalet aradı, 5 metrekarede..
    19. 'Ayı Ümit' tezahüratları yapılınca...
    20. Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...