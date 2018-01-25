Mehmet Şimşek Davos'ta konuştu! Yatırımlar artacak...

Mehmet Şimşek, dün katıldığı BloombergHT’nin canlı yayınında Gümrük Birliği’nin orta vadede genişletilmesinin Türkiye’nin de menfaatine olduğunu kaydetti.

Şimşek, “AB ile ilişkiler dipten döndü diyebilir miyiz?” sorusuna, “Döndü” yanıtını verdi.

Türkiye’nin bazı ülkelerle olan siyasi gerilimlerinin araya girdiğine değinen Şimşek, şöyle devam etti:

“Bu konuda birtakım iyileşmeler var. Almanya ile iyi bir diyalog içerisindeyiz. Hollanda ve Avusturya ile de umarım pozitif bir trende girer. Çünkü hiç kimseyle bu anlamda sorun yaşamak istemiyoruz.”

‘Yatırımı konuştuk’

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos’ta yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın gündeme gelmediğini söyledi.

Şimşek, Davos’ta görüştüğü bütün yatırımcılara yeni teşvik sistemini anlattığını belirterek, “Yatırımcıları çok ilgili buldum. Zaten yatırım yapıyorlar ama muhtemelen yatırımlarını daha güçlü bir şekilde artıracaklar” diye konuştu.