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Mehmet Şimşek Davos'ta konuştu! Yatırımlar artacak...

Davos’ta bu yıl 48’incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesiyle ilgili olarak, orta vadede iyimser olduğunu, kısa vadede ise Avrupa’nın rasyonel davranmadığını söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:06
Mehmet Şimşek Davos'ta konuştu! Yatırımlar artacak...

Mehmet Şimşek, dün katıldığı BloombergHT’nin canlı yayınında Gümrük Birliği’nin orta vadede genişletilmesinin Türkiye’nin de menfaatine olduğunu kaydetti.

Şimşek, “AB ile ilişkiler dipten döndü diyebilir miyiz?” sorusuna, “Döndü” yanıtını verdi.

Türkiye’nin bazı ülkelerle olan siyasi gerilimlerinin araya girdiğine değinen Şimşek, şöyle devam etti:

“Bu konuda birtakım iyileşmeler var. Almanya ile iyi bir diyalog içerisindeyiz. Hollanda ve Avusturya ile de umarım pozitif bir trende girer. Çünkü hiç kimseyle bu anlamda sorun yaşamak istemiyoruz.”

‘Yatırımı konuştuk’

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos’ta yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın gündeme gelmediğini söyledi.

Şimşek, Davos’ta görüştüğü bütün yatırımcılara yeni teşvik sistemini anlattığını belirterek, “Yatırımcıları çok ilgili buldum. Zaten yatırım yapıyorlar ama muhtemelen yatırımlarını daha güçlü bir şekilde artıracaklar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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