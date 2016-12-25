Mehmet Şimşek: Bize düşen reform serberliği

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuştu.

Türkiye'de seferberlik ruhuna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Birinci seferberlik arzunuz ihracat olsun. Bunun için ne istiyorsanız yapalım. 2. seferberlik ise katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamız lazım. Ne üretiyorsanız üretin, şimdi daha iyisini üretin. Katma değer zincirinde daha yukarılara çıkabilmek için biz elimizden geleni yaptık, sizlerin de seferberlik ruhuyla daha ileriye gitmeniz gerekir. Bu süreçte 'her şeyi biz yapacağız siz ne yapacaksınız' diyebilirsiniz. Bize de düşen şu: reform seferberliği."