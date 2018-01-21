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Mehmet Özdilek'ten hakeme sert çıkış!

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

21 Ocak 2018 Pazar 17:03
Mehmet Özdilek'ten hakeme sert çıkış!

Özdilek; ''Mete hocanın niyetinden şüphem yok. Genç bir hocamız. Ama Ali Turan'a verdiği kart biraz ağır gibi geldi" şeklinde konuştu.

Son dönemde Trabzonspor'la ikisi Türkiye Kupası maçı olmak üzere 3 maç oynadıklarını hatırlatan Mehmet Özdilek, "Saha dizilişimizde örnek bir takım olduk. Pozisyonlar yakaladık. Vedat ve Ömer Ali ile yakaladık. 1-0 öne geçtik. Sonra Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltı doğru bir karardı ama Trabzonspor'un ikinci golü ofsayttı. Maç 2-1 bitseydi üzülecektik. Tekrar oyuna müdahale ettik ve 2-2, 10 kişiyle Trabzonspor gibi bir takımla berabere kalmak sevindirici" ifadelerini kullandı. 

Yatabare ile Orkan Çınar'ın transferine de değinen Özdilek, ara transfer döneminde transferlerin uzun sürdüğünü, santrfora bir oyuncu daha alacaklarını sözlerini ekledi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:03
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