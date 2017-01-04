Mehmet Müezzinoğlu'ndan müjdeli haber!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu evde çocuk bakan büyükannelere para ödenmesi için yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Mehmet Müezzinoğlu'ndan müjdeli haber!
Eklenme: 04 Ocak 2017, 16:43
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu evde çocuk bakan büyükannelere para ödenmesi için yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Müezzinoğlu, "Çocuk bakımında çalışan annelere destek amacıyla 2017'de anneanne ve babaannelere teşvik vereceğiz" diye konuştu.

Uygulama 2017'de başlayacak

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu destek projesi ile ilgili şunları söyledi:

"Doğum yapan annelerin anneanne ve babaanne projeleriyle desteklenmesi için altyapı oluşturduk. Pilot illerde uygulamalar başladı. Ailelerin büyükannelerle ilişkilerini geliştirmek için adım atıyoruz. Anneannenin evinde ya da bebeğin evinde bakım olması durumunda destek verilmesiyle daha sağlıklı ortamlar olabilir değerlendirmesi yapılıyor. Uygulama 2017'de başlayacak. Altyapısını oluşturduk. Kamuoyu ile hangi illerde olacağını açıklayacağız.

Bir yol haritası belirleyeceğiz

En büyük teşvik tabi torunlarla büyükannelerin bir arada olması. Destek rakamlarını da ay sonunda inşallah açıklayacağız. İlleri de yakında açıklayacağız. 6 aylık bir gözlem süresi olacak. ve ardından projeyi ikinci altı ayda yaygınlaştıracağız. Bir yol haritası belirleyeceğiz. "

 
EtiketlerMehmet MüezzinoğluMevlüt Çavuşoğlu
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hikmet keçeci

sayın bakanım her yaptığınızgüzel fakat yaşıgeçmişgünü eksik olanlar için bir çalışma yapmıyorsunuzörnek ben 50 yaşındayuım 3000 günüm var çalışmak istiyorum fakatiş vermiyorlarbenim gibi arkadaşlarne yapacak eyer ki geriye dönük borçlanma fırsatıolursa biz emekli oluruzgenç işsizlerinönüaçılırsaygılarımla

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