Mehmet Metiner: ABD de FETÖ’nün yaptığını biliyor Rus büyükelçiye yapılan suikast ile ilgili konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Metiner, "Bu olay Türk-Rus ilişkisini daha da güçlendirecek ve derinleştirecektir" dedi. Metiner ayrıca, ABD de biliyor ki bu suikast FETÖ'nün işidir şeklinde konuştu.