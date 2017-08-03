Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmet Görmez'in yeni görevi

Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:18
Mehmet Görmez'in yeni görevi

Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor. Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü yapılacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:18
  1. görmez
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'da karateci ayıyı dövdü
    1. Japonya'da karateci ayıyı dövdü
    2. 5 milyon aracı geri çağırıyorlar!
    3. Trafikte can alan ‘kara noktalar’
    4. Venezuela’da halk ekmek derdinde
    5. Şabi: Telafer operasyonu başladı!
    6. YAŞ kararları Resmi Gazete'de
    7. Meclis'e füze sistemi uygulanacak
    8. Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu!..
    9. 15 Temmuz kahramanı Albay general oldu
    10. Mehmet Görmez'in yeni görevi
    11. Sabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümü
    12. Paris gecelerinde ByLock mesajları
    13. Kur’an bülbülleri camide buluştu
    14. ‘Müftülere nikâh kıyma yetkisini..
    15. Kuvvet Komutanları gitti
    16. ‘Müftü dediğinde ayranları kabarıyor’
    17. PYD’nin ilâç ihtiyacını DBP’li başkan..
    18. Laikçiler çıldıracak
    19. Suçlu da olsa istifa etmeyecek
    20. Amerikan askerleri öldürüldü
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!