Mehmet Görmez'in yeni görevi

Emekliliğini isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in yeni görevinin netleştiği konuşuluyor. Görmez’in, TBMM’de 2015 yılında kuruluş yasası çıkan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü yapılacağı öğrenildi. Kuruluş hazırlıkları hızlanan üniversitenin kurucu rektörü olacak Görmez’in, tüm bölüm ve kadroların kurulmasıyla ilgili tek karar verici olacağı belirtiliyor.