Mehmet Görmez'in kızından duygulandıran mesaj... "Evlatların olarak..."

Görev yaptığı döneme damgasını vurmuştu. 11 Kasım 2010 yılından beri görevde olan Görmez, Diyanet tarafından hazırlanan FETÖ raporunun tanıtıldığı toplantı sonrasında emeklilik planlarını basınla paylaşmıştı.

KIZINDAN DUYGU DOLU NOT

Görmez'in veda etmesinin ardından kızı Müberra Görmez Emin'in Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu not gözleri yaşarttı. Emin, babasına "Evlatların olarak şahidiz" diyerek seslendi.