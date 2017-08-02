Mehmet Görmez'in kızından duygulandıran mesaj... "Evlatların olarak..."
Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kızı Müberra Görmez Emin'in Twitter'dan yayınladığı 'şahidiz' paylaşımı duygulandırdı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:09
Görev yaptığı döneme damgasını vurmuştu. 11 Kasım 2010 yılından beri görevde olan Görmez, Diyanet tarafından hazırlanan FETÖ raporunun tanıtıldığı toplantı sonrasında emeklilik planlarını basınla paylaşmıştı.
KIZINDAN DUYGU DOLU NOT
Görmez'in veda etmesinin ardından kızı Müberra Görmez Emin'in Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu not gözleri yaşarttı. Emin, babasına "Evlatların olarak şahidiz" diyerek seslendi.