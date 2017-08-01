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Emekliye ayrılan Mehmet Görmez'den flaş açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliliğe ayrılan Mehmet Görmez, veda açıklaması yaptı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:52
Emekliye ayrılan Mehmet Görmez'den flaş açıklama

Emekliliğe ayrılan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, veda konuşması yaptı. Görmez, "Diyanet İşleri Başkanı olarak ne kadar sorumluluk sahibi idiysem bugün mahiyet olarak aynı, derece olarak farklı bir sorumluluk taşıyorum, mümin olarak" dedi.

Görmez'in konuşmasından satır başları;

"Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum. Hayat bize bir emanettir. Öyle ki insan kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir. 

Denize açılan sayısız masum insan Akdeniz'e gömüldü. Cansız bedenler sahillere vurdu. Gazze defalarca bombalandı. Kudüs'te, Filistin'de zulüm durmaksızın devam etti. Arakan'da, Myanmar'da zulüm devam etti. Kısaca, İslam ümmeti büyük acılara gark oldu, ancak gücümüz ve nefesimiz yetmedi. 

Diyanet İşleri Başkanı olarak ne kadar sorumluluk sahibi idiysem bugün mahiyet olarak aynı, derece olarak farklı bir sorumluluk taşıyorum, mümin olarak. 

Huzurunuzda on yıllarca bana ders veren hocamın her derste tekrarladığı cümlesi vardır; 'İslam'da din adamı yoktur, herkes dininin adamıdır.'

Bu kutlu yolda azimle yürümeye ve bu istikamette çalışmaya devam ettim." 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:52
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