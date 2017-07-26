Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mehmet Görmez kararını verdi! Görevi bırakıyor mu ?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:21
Mehmet Görmez kararını verdi! Görevi bırakıyor mu ?

Görevinden ayrılacağı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görmez, ''Görevi bıraktıktan sonra herhangi bir yerde göreve başlayacak mısınız?'' soruna şu yanıtı verdi:

''Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım.''

SON GÜNLERİM

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunun açıklandığı toplantıdaki konuşmasına başlarken 'son günlerim' demişti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:21
  1. mehmet görmez
  2. diyanet işleri başkanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbecilerin kebapçıdaki son fotoğrafı ortaya çıktı
    1. Darbecilerin kebapçıdaki son fotoğrafı..
    2. Prof. Dr. Ercan o kenti uyardı: Deprem..
    3. Ankara'da Gülmen ve Özakça eyleminde 1..
    4. Ayağındaki yanık 'sünnet derisi' ile..
    5. NATO'dan flaş S-400 açıklaması!
    6. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleri..
    7. Terör örgütü DEAŞ'ın korkunç İncirlik..
    8. İncirlik'te dikkat çeken hareketlilik!
    9. Yeni bakandan müjde! Fiyat vermiyorum..
    10. Galatasaray'ı kimler bu duruma düşürdü?
    11. Hırsızlar bu yöntem yüzünden sinir..
    12. Almanlar hükümeti takmadı! Akın akın..
    13. 2 terörist öldürüldü
    14. Muhammed Mursi İran'da ashaba salat..
    15. Melih Gökçek o ismi rezil etti
    16. PKK Rusya'ya yalvardı: AK Parti ile..
    17. Korkunç İncirlik planı ortaya çıktı…..
    18. Şoke eden sapkınlık: Gülen’in evini..
    19. Japonya'da şiddetli deprem
    20. Amerikalı genç 7 polis tarafından 45..
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...
    İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!