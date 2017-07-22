Mehmet Görmez görevi devrediyor!

Dinihaberler'de yer alan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in daha önceden planlandığı şekilde görevi devredeceği öğrenildi. Diyanet karşıtı malum medyanın 'görevden alma' şeklindeki haberlerinin yalan olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği dahil devletin bir çok kurumunda bayrak değişikliklerinin sinyalini daha önceden vermişti. Bu değişikliğin Diyanet'te de olacağı belirtildi.