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Mehmet Enes, Manisaspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, daha önceden transferi konusunda anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Enes Sığırcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
Mehmet Enes, Manisaspor’da

Tarık Almış Spor Tesisleri’nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen’in katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan genç oyuncu Mehmet Enes Sığırcı, büyük bir camiaya geldiğini belirterek, “Transferimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Manisaspor’un başarısı için büyük bir özveriyle üzerime düşeni yerine getireceğim. İyi bir hazırlık dönemi geçirip lige iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Abdullah Mergen ise, genç stoperin kendisini ispatlamış bir isim olduğunu aktararak, “Mehmet Enes hem stoper hem de sol bek mevkinde görev alabiliyor. Transferleri gerçekleştirirken sadece bu sezona göre değil, gelecek yıllara göre bir yapılanma gerçekleştiriyoruz. Mehmet Enes’in, Manisaspor’a karakteriyle ve futbolculuğuyla faydalı olacağına inanıyorum. Bu transfer her iki taraf için hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Futbola Yeşilyurtspor’da başlayan Mehmet Enes, MKE Ankaragücü, Lüleburgazspor, Anagold 24 Erzincanspor, Hatayspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarını giydi. Başarılı stoper, 2014-2015 sezonunda Yeni Malatyaspor’un TFF 2. Lig’de şampiyon olduğu kadroda da yer aldı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:25
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