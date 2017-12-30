Mehmet Ekici'ye sürpriz talip!

Sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda yeteri kadar forma giyemeyen Mehmet Ekici'ye eski kulübü talip oldu.

Bundesliga 2'de zirve mücadelesi veren Nürnberg'in 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Bayern Münih'in altyapısında oynarken 2010- 11 sezonunda da 1 yıllığına Nürnberg'e kiralanan Ekici konusunda yapılacak 8 numara transferine göre karar verilecek.

DIRAR KENDİSİNDEN EMİN

Kanarya'nın sağ kanattaki ismi Nabil Dirar ülkesi Fas'ta gazetecilere açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, ilk yarı değerlendirmesinde bulunduğu röportajda "İyi bir devre geçirdiğimi düşünüyorum. Hocam benden çok memnun, bana çok güveniyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan ligdeki Konyaspor maçında sakatlanan futbolcunun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tatilde tedavi görecek olan Faslı yıldızın ikinci yarı başına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Dirar'ın Fener'de 20 maçta 3 gol, 3 asisti bulunuyor.