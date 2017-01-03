Mehmet Ekici’ye Aatif engeli

İLK transferini Karavaev’le yapan F.Bahçe’de gözler orta saha takviyesine çevrildi. Trabzonspor’un maestrosu Mehmet Ekici’yi listenin ilk sırasına yazan sarı-lacivertliler bu transferde büyük aşama kaydetse de Aatif engeline takıldı.



BORDO-mavili yöneticiler Ekici karşılığında Faslı yıldızın yanı sıra bir miktar para isterken oyuncunun kendisini iki aydır renklerine katmaya uğraşan Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor’a gitmeye razı olmadığı belirtildi.



FORMA şansı bulmakta zorlandığı sarı-lacivertlilere veda etmeye hazır olan Aatif’ın gönlü ise Antalya’dan yana. Akdeniz temsilcisinin hocası Rıza Çalımbay’la telefon görüşmesi gerçekleştiren Süper Lig’in eski gol kralı, ‘Bonservisim için F.Bahçe’yle anlaşın’ haberini yollattı.

Vatan