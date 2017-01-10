Mehmet Ekici'den transfer açıklaması! "Hazırım..."

Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mehmet Ekici'den transfer açıklaması! "Hazırım..."
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:48
Bu haber 2.937 kez okundu

Fenerbahçe, Aatıf artı para karşılığında yıldız orta sahayı renklerine katmak isterken, Faslı yıldızın Trabzonspor'a gitmek istememesi görüşmeleri tıkamıştı. Transferde belirsizlik devam ederken; başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, son durumu değerlendirmek için dün Ekici'yle bir araya geldi.

26 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: "Ayrılmak istediğimi daha önce size söylemiştim. Ancak ben kulübümle kötü ayrılmak istemiyorum, bu yüzden sizin de çıkarlarınız doğrultusunda bu sorunun çözümü için beklemeye hazırım."

Başkan Usta görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve Ekici'ye bu tavrı nedeniyle teşekkür etti.

Mehmet'in takımda kalmasını isteyen Yanal'ın ise "Sen özel bir oyuncusun ve kurduğumuz kaliteli takımda seni aramızda görmek bizi sevindirir" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Gerek yönetimin gerekse hocasının bu tavrına rağmen gemileri yakan Mehmet Ekici'nin, transfer görüşmelerinin yapıldığı ilk günden itibaren idmanlara eksiksiz katıldığı ifade edildi.

Aatıf'ın Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmesi durumuna Mehmet'in büyük oranda anlaştığı F.Bahçe'ye gitmesi bekleniyor.

 
EtiketlerFenerbahçe HaberleriFenerbahçe
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.